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美國國會眾議院周二表決後通過《香港人權與民主法案》、《保護香港法案》及《與香港並肩決議案》合共三項法案，稍後將提交予參議院審議，特區政府對此表示遺憾，又重申外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

政府發言人表示，自回歸以來，本港一直嚴格按照《基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定、市民安居樂業的最佳安排，政府會繼續堅定不移地按照《基本法》落實「一國兩制」方針。發言人稱，保障人權和自由是特區政府的憲制責任，強調政府十分重視人權和自由，亦必定全力維護。

發言人指，過去數月在香港發生連串示威及公眾活動，部分活動最後演變成暴力違法事件，引致地區及民生設施遭到破壞，市民受到傷害。對此，警方一直保持克制，嚴格根據法律執法。警方根據武力使用指引，在實際可行的情況下，在使用武力前發出警告，同時只使用適當的武力。警方執法行動的目的是為保障市民大眾的生命財產，將違法人士繩之於法，盡快令社會恢復秩序。

在政制發展方面，由「一人一票」普選行政長官和立法會全部議員，是《基本法》訂下的最終目標。要落實這個目標，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解決分歧，達致各方可接受的共識。政府會審時度勢，按照《基本法》及人大常委會的相關解釋和決定推動政制發展。