香港財經

大新銀行(02356)宣布，就Hello Kitty 45周年所設計一系列Fun Banking銀行及信用卡，提供包括Hello Kitty綜合理財戶口、Hello Kitty VIP銀行服務及Hello Kitty信用卡，集合存款、理財、消費全方位Fun Banking平台。

大新銀行信用卡及業務拓展主管布少敏表示，與聯營伙伴合作推出卡通主題及聯營信用卡經驗豐富，近年該行把聯營信用卡模式延伸至其他銀行服務，締造全方位Fun Banking銀行服務平台，根據客戶喜好打造獨家優惠及體驗 ，令客戶享用銀行服務的同時，添加更多個人化的樂趣，讓客戶的日常生活與消閒活動直接與銀行產品聯結，各個項目發揮更佳協同效應，有助業務增長。

布少敏續稱，未來大新銀行會繼續循數碼科技方向發展，切合香港智慧銀行發展方向及客戶所需，繼續將Fun Banking滲透客戶生活所需層面。

大新銀行推出全新限量直版Hello Kitty信用卡及Gift卡、冠名贊助Hello Kitty Run-derful Party及舉辦「大新銀行‧Hello Kitty儲蓄。夢同行」網上活動。客戶於推廣期內成功申請全新大新Hello Kitty信用卡及成功開立Hello Kitty綜合理財戶口，可獲贈限量版Hello Kitty Gift卡套裝及其他迎新禮遇。