香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月拆息連續第五日走低，報1.6278厘，較上周五低0.1042厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息回落至1厘樓下，報0.8042厘，較昨日跌0.3457厘；1星期拆息回落至1.1221厘；兩星期拆息下滑至1.2678厘；3個月拆息則回落至2.1789厘。

長息方面，半年期拆息回落至2.276厘；1年期拆息回落至2.3326厘。

港滙方面，截至中午12時06分，港元兌美元報7.8454。