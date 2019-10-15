香港財經

財政司司長陳茂波在智利出席亞太經合組織財長非正式會議，期間他與馬來西亞財政部副部長阿米魯丁會面，就兩地經濟及金融市場的最新發展交換意見。

他提到，過去數月的社會事件並沒有影響香港的核心競爭力，香港金融市場和銀行體系在過去數月亦運作如常。穩健的經濟基調和充裕的財政緩衝使香港有能力應對挑戰，包括為中小企業提供適切的支援，並確保宏觀經濟及金融體系維持穩定。

他表示，香港作為領先的金融中心，其資本市場和上市平台能協助馬來西亞企業籌集資金。他期望，兩地在金融和經貿等多方面繼續加強合作。