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劉鶴據報本月底赴美 續展開貿談



國務院副總理劉鶴本月底前據報或再度率領經貿代表團到美國，敲定早前與華府達成的首階段貿易協議文本，並就第二階段協議進行談判。財長努欽稱，將採取必要措施來完成首階段協議。《環球時報》總編輯胡錫進在Twitter貼文稱，中美雙方都有達成最終協議的強烈意願。特朗普政府中國政策軍師白邦瑞稱，達成首階段貿協應該讓中國感到寬心多於高興。

薩默斯:零利率勢令美國經濟衰退加劇



美國前財長薩默斯認為，美國正邁向零利率或者負利率時代，將讓美國經濟經歷一次慘烈的衰退。

儲局大買國債刺激 金價升近9美元



美國聯儲局重新啟動購買國債計劃，消息帶動紐約期金收市升8.9美元或0.6%，每盎斯報1497.60美元。中美首階段貿易協議的真實性受質疑，避險情緒升溫都帶動金價上揚。

憂貿易協議生變 道指收市反覆偏軟



中美貿易談判達成首階段協議的樂觀情緒消散，市場擔憂敲定實質協議的前路仍艱難，美股道指反覆偏軟，早段最多挫67點，其後最多倒升57點，收市回吐29點或0.11%；標指微跌0.14%；納指倒退0.10%。陶氏股價高收1.52%；高盛和摩通向好；油股埃克森美孚和雪佛龍靠穩。思科則回吐1.10%。

外圍焦點簡訊

￭ 證券分析員郭明錤：蘋果明年首季推出售價399美元廉價版iPhone。

￭ 股神畢非德旗艦巴郡長期股東Wedgewood Partners，行政總裁David Rolfe稱，已沽清所持巴郡股份。

￭ 美滙指數尾段升0.22%，報98.52；日圓曾漲0.24%，尾段倒跌0.02%；傳歐盟脫歐談判代表指英國的建議缺乏必須部分，英鎊曾挫1.2%，尾段回穩。

￭ 紐約期金最多升0.85%，收市彈0.60%，報每盎斯1497.6美元。

￭ 紐約期油曾挫3.5%，收市仍跌2%；布蘭特期油回落1.9%。

￭ 英女皇在國會發表演講，稱要務是在10月31日脫離歐盟。

￭ 國務院總理李克強在西安考察時稱，中國將嚴格保護知識產權。

傲玟推81伙周六起招標



何文田豪宅項目傲玟推出首批81個單位，本周六起以公開招標形式發售。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26482點，較昨日恒指收市低水40點。

￭ ADR港股比例指數報26425點，較港低95點。

￭ 行政長官林鄭月娥周三早上11時，在立法會發表新一份《施政報告》。

￭ 鞍鋼(00347)預期首9個月盈利按年跌74.88%。

￭ 廣發証券(01776)首9個月淨利潤按年增36.42%。

￭ 中聯重科(01157)預期首9個月盈利按年增1.63倍至1.71倍。

￭ 海升果汁(00359)組合資公司，在貴州省威寧縣從事現代化種植水果業務。