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香港電訊冀明年次季提供優質5G服務

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香港電訊(06823)成功投得3.5吉赫頻帶內的5x10兆赫頻譜。該公司對此歡迎政府決定為拍賣設定適度的底價及回合價格，以促進香港5G發展。

香港電訊指出，隨着理性的競投，該公司能夠以有利業界及流動通訊用戶的價格取得50兆赫的相連頻譜，使用費總計為2.52億元，這合理的頻譜使用費水平提供額外誘因，鼓勵業界投資發展5G，以及促進大眾採用5G。

該公司稱，將繼續部署在香港推出商用5G服務，並期望當所需生態系統就緒時，於2020年第二季提供優質5G服務，以及將來推出更多精彩創新的應用。

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