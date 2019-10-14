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今日 19:24 香港財經

銀行中小企協調機制本周開會商措施

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金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，指將繼續與銀行業界和工商界緊密溝通，在確保金融穩定的同時，盡可能協助企業度過難關。已設立的銀行業中小企貸款協調機制，本周內將召開會議商討具體措施，讓銀行在本身信貸政策和風險管理原則容許下，加強支援中小企融資需求。

全球經濟疲弱，中美貿易戰的影響，加上近幾個月連串社會事件，香港經濟面對不小的下行風險，部分公司特別是中小企財務壓力增大。

余偉文指出，該協調機制成員包括金管局、香港銀行公會、9家大銀行和按證公司的代表，會在本周內召開會議商討具體措施。初步構思包括釐清有關信貸風險管理規定，便利銀行透過延遲還本或貸款展期等安排，減輕中小企資金周轉壓力；加強銀行內部溝通，使前線員工清楚了解銀行支持中小企政策；以及建立一個業界平台，收集中小企對銀行業和政府支援中小企政策的意見。

他在文中也提及，示威暴力升級也影響到銀行業對公眾的服務。於10月初的長周末假期，部分銀行設施和自動櫃員機受到破壞和縱火，被迫暫停服務。有賴銀行業、現鈔運送公司、裝修工程承辦商、資訊科技服務供應商等許多員工犧牲假期休息時間，全力修復受毀設施，加緊為櫃員機補充現鈔，令市民在假期期間提款基本不受影響，絕大部分的分行和櫃員機在長假期後也得以如常服務市民。

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