港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第四日走低，報1.73214厘，較上周五低0.00072厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.15厘，較上周五彈0.34857厘；1星期拆息回升至1.30821厘；兩星期拆息下滑至1.40893厘；3個月拆息則回落至2.22857厘。
長息方面，半年期拆息升至2.32643厘；1年期拆息上揚至2.36071厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8439。
今日 11:31 香港財經
港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第四日走低，報1.73214厘，較上周五低0.00072厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.15厘，較上周五彈0.34857厘；1星期拆息回升至1.30821厘；兩星期拆息下滑至1.40893厘；3個月拆息則回落至2.22857厘。
長息方面，半年期拆息升至2.32643厘；1年期拆息上揚至2.36071厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8439。
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