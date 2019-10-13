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劉怡翔:推新舉措加強金融科技人才培訓

財經事務及庫務局局長劉怡翔在網誌表示，發展金融科技一直是政府的重要議程，今年金融科技周將於11月4至8日於亞洲國際博覽館舉行，預料吸引數千名業內行業領袖參加，並滙聚世界各地超過200名頂尖演講嘉賓，更有超過100間來自中國內地、東南亞、英國、瑞士、以色列等地的公司來港參展。

他指出，去年香港金融科技周的最後一天活動在深圳舉行，廣受好評，今年會再接再厲，最後一天將到訪有「中國矽谷」美譽的深圳，拜訪一些保險科技及其他金融科技的龍頭公司總部。

他表示，金融服務和創新科技的結合，正進一步提升香港作為亞洲最具競爭力國際金融中心的地位。近年，本港的金融科技社群發展迅速，現時香港已經有超過550家金融科技初創企業和公司。過去五年(2014年至2018年)，投資在香港的金融科技公司的款額累計超過11億美元。

劉怡翔稱，人才對於香港金融科技的發展極為重要，所以會推出新的舉措，首先是數碼港將會為在職金融從業員提供與金融科技相關的培訓，包括提供不同級別、類型和題材的研討會、工作坊、小組會議和交流機會等。數碼港預計能在明年年初推出第一批金融科技培訓課程。

此外，政府將與數碼港協作，於港島商業區設立一個金融科技活動空間，讓金融科技公司、傳統金融業、創新實驗室和加速器、創投公司和金融科技培訓機構等持份者聯繫交流，帶動金融科技的需求和商機。

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