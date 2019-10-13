香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波發表網誌稱，過去4個月的示威活動令零售及餐飲業受到沉重打擊，消費意欲疲弱令店舖食肆平日的生意減少。有商店已要減少分店數目或縮減人手；飲食業就反映已最少有約100間食肆結業，約2000名員工受影響。而多項大型本地盛事，例如美酒佳餚巡禮、香港單車節、渡海泳及一些球賽等，均基於安全理由而取消。

陳茂波指出，不論大家的理念如何不同，經過這段日子都應能清晰看到，暴力不能解決問題，企圖「攬炒」只會打擊各行各業經濟和一眾打工仔的生計。面對前所未見的困難，香港整個社會實在沒有繼續撕裂下去的本錢。

他指出，過去數月一再強調須注意本港經濟放緩，正步入技術性衰退的趨勢。過去的經驗顯示，當經濟持續負增長後，失業率的上升速度會很快，未來須注視就業市場的發展。

陳茂波表示，已經與港鐵、機管局、領展及一些大型商場業主溝通，分別提供臨時租金調整方案、消費回贈推廣等紓緩措施，希望其他業主和發展商都可以考慮減租、提供免租期，或其他方式紓緩零售租戶的經營壓力，應對今次環球經濟放緩及本地社會事件帶來的巨大挑戰。

他提到，無論是遏止暴力、抑或是支撐經濟，均需要社會各方面的同心協力，才能奏效。呼籲大眾無論持什麼立場，最重要是遏止暴力，回歸和平理性；政府必須確保市民在表達意見時，毋須再懼怕受到暴力威嚇、惡意滋擾，並會盡力透過不同的紓緩措施協助打工仔及中小企，減少經濟不景氣對市民生活帶來的衝擊。