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今日 17:46 香港財經

滙豐營商新動力計劃已接受報名

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2019「滙豐營商新動力」計劃，已於10月8日正式接受報名，廣邀全港中小企報名參與。滙豐希望以此計劃作為本地中小企一個學習平台，讓它們從中獲得企業可持續發展的營運範例及最佳運作守則，並嘉許表現優異的企業。

今年「滙豐營商新動力」計劃的兩個聯合國可持續發展目標，分別為零貧窮及可持續消費及生產模式。

香港上海滙豐銀行亞太區企業可持續發展總監張惠峰表示，獎勵計劃繼續將環境、社會管治以及可持續發展目標的元素融入計劃當中，藉此幫助企業接軌全球營商模式，更輕鬆應付各種挑戰。

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