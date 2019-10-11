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東吳證券據報近5億購中投證券香港

財新網獲悉，東吳證券子公司東吳證券(香港)，以近5億元全資收購中投證券香港，該交易已於9月底獲得中國證監會批文。

報道稱，今年4月，中投證券在北京金融資產交易所掛牌轉讓中投證券香港100%股權，東吳香港於6月10日，以4.79億元掛牌價與中投證券簽署《股份購買協議》。

據東吳香港稱，是次收購還須獲得香港證監會審核批准。

中投證券香港成立於2012年3月，是中投證券的全資子公司，受香港證監會規管下，擁有1、2、4、5、6、9號牌照，可從事證券期貨經紀、投資銀行、資產管理、研究分析等業務。

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