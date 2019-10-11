香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續3日走低，報1.73286厘，較周四低0.05571厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報0.80143厘，較周四跌0.17071厘；1星期拆息回落至1.30714厘；兩星期拆息下滑至1.44643厘；3個月拆息跌至2.23107厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.32554厘；1年期拆息則回落至2.35964厘。

港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8434。