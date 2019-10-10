香港財經 時事脈搏

香港房地產協會(HKRPF)就本港土地及房屋短缺問題收集了各方面的意見，並作出初步可行性研究，即將向政府就《施政報告》提交針對短中長期增加土地及房屋供應的建議，以協助香港人解決房屋短缺問題。

協會提出，短期方案以組裝合成建築法改建已荒廢的學校或空地為過渡性房屋，若利用全部空置校園，估計可以容納約10萬人；另外，也建議在躉船上以組裝合成建築法興建過渡性住房。

中期方案方面，協會建議向新界土地持有人收回土地，包括統一向所有農地持有人以甲級農地補償價並適度上調後，向土地持有人收回土地作公營出租屋；支持政府推行「公私營合作」或「土地共用計劃」，與新界土地持有人共同開發；以換地方式或向土地持有人收回土地；修改氏族制度，加速收購「祖堂」地興建房屋及公營出租房屋提供予市場；全面提高新界的地積比率為10倍或以上。

長期方案方面，協會建議當局發展新界北部地區成為香港的「都市副中心」。其他建議包括政府立即成立「緊急土地應變小組」，處理所有有關土地審批的工作並加快流程。

協會又建議，政府立即啟動「收回土地條例」，並在一兩年內收回然後展開興建房屋計劃；支持政府推行空置稅，並希望藉此有效控制發展商將已完成的住屋推出市場。