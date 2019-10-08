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鮑威爾「稱讚」美國經濟前景 儲局將再購債擴資產

聯儲局主席鮑威爾在當地時間周二出席美國丹佛一活動時致詞時沒有承諾繼續減息，並形容整體經濟大部分是持續增長，而前景保持「令人稱讚」(favorable)。

美傳研限制政府退休基金投資中國股票

外電引述知情人士稱，美國總統特朗普政府正在討論限制資本流入中國的可能性，特別是在重點討論美國政府退休基金對中國的投資。

NBA季前中國賽 央視騰訊停轉播

NBA總裁阿當施華表態支持火箭隊總經理莫利發表撐港的言論自由，中國圍剿矛頭從火箭隊上升至NBA，本周上演的NBA季前賽（中國賽）賽事首先受衝擊，央視、騰訊體育昨宣布不轉播該賽事，中國賽主贊助商vivo亦決定「割席」。中國外交部批評NBA，「跟中方開展交流與合作，卻不了解中國的民意，這是行不通的。」

貿談雙重利淡 道指收市瀉313點

美國擴大針對中國的貿易制裁黑名單，同時又傳出加緊研究限制對中國的金融投資，令中美貿易談判的樂觀情緒消散，美股三大指數周二低開，道指曾挫338點。道指收市跌313點，報26164點；標指跌1.56%，報2893點，納指下滑1.67%，報7823點。

外圍焦點簡訊

黑石集團聯合創辦人蘇世民認為，中國因要同時處理多項問題包括香港示威活動，可能傾向先處理好中美貿易議題。

美國飛機製造商波音今年首9個月交付量減少近半，而仍在停飛的737 MAX機，接到3月停飛以來首份訂單。

美國總統特朗普上周敦促中方，協助調查民主黨總統參選人拜登父子在中國是否涉及貪腐案。

在德意志銀行裁員1.8萬人的計劃中，其中大約一半裁員擬在德國實施。

約翰遜周二與德國總理默克爾通電話後，脫歐協議成事機會更渺茫，因為後者提出了約翰遜不可能同意的條款。

標普維持港AA+評級 展望穩定

評級機構標準普爾認為香港衝突雖然加劇本港經濟放緩，但穩健的經濟和財政指標，使本港的信貸指標足以承受長達2至3年的社會動盪，決定維持本港長期信貸評級AA+，評級展望穩定，短期信貸評級確認為A-1+。

本地焦點簡訊

夜市期指收報25700點，較昨日恒指收市低水193點。

ADR港股比例指數報25621點，較港低272點。

藍光嘉寶服務（02606）公開招股，計劃發行4291.6萬股H股，其中10%作公開發售，集資最多16.74億元。

禹洲地產(01628)今年首9個月，累計銷售金額488.68億元人民幣，按年增長44.29%。

黃金周假期經各陸路口岸進入香港的內地旅客數字下跌約50%，每日來港內地旅行團約10多個。