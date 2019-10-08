港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續四日的跌勢，報1.87571厘，較上周五高0.14857厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.84786厘，較上周五彈0.60715厘；1星期拆息回升至1.79286厘；兩星期拆息上揚至1.80268厘；3個月拆息走高至2.25321厘。
長息方面，半年期拆息升至2.33161厘；1年期拆息上揚至2.23857厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8434。
今日 11:32 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止連續四日的跌勢，報1.87571厘，較上周五高0.14857厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.84786厘，較上周五彈0.60715厘；1星期拆息回升至1.79286厘；兩星期拆息上揚至1.80268厘；3個月拆息走高至2.25321厘。
長息方面，半年期拆息升至2.33161厘；1年期拆息上揚至2.23857厘。
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