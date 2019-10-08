香港財經

早前有報道指出，金管局正了解社會運動對資金流走的影響。金管局回應稱，有透過不同渠道包括現場和非現場審查，評估銀行流動性風險管理系統的成效，並一直監察市場流動性的情況和與銀行業保持溝通。

金管局發言人向商台表示，局方一直要求銀行審愼管理流動性風險，並有留意近期社會事件及外圍環境，對香港銀行流動性可能帶來的影響。

此前，有報道引述消息指出，金管局銀行監理部近日向銀行查詢，了解社會運動對資金流走及金融機構頭寸部署有何影響，並要求一旦發現異常狀況，便須即時滙報。