香港財經 時事脈搏

香港銀行公會發表聲明，指社會近日出現暴力破壞事件，嚴重損毀部分銀行分行設施及櫃員機等自助設備，譴責相關暴力行為。

聲明指，面對目前情況，各間銀行已啟動應變方案，修復受損設施，期望盡快恢復正常的銀行服務，又強調本港銀行體系穩健，資金充裕，市場運作正常。

銀行公會稱，今日各區有部分銀行分行需要暫停營業，未能為市民提供正常銀行服務，對此表示歉意，希望市民予以諒解。

公會又呼籲，停止任何暴力破壞行為，期望在政府引入《禁止蒙面規例》後，社會秩序得以盡快恢復正常。