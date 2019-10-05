今日 09:37
香港財經
工銀亞洲宣布，因應最新情況，及為了保障員工和客戶安全，該行的全線分行將於今日暫停服務。
如有需要，客戶可選用網上銀行、手機銀行或電話銀行辦理銀行服務。
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高院決定拒絕就禁蒙面法批出臨時禁制令
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