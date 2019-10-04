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庫德洛:港民主抗議活動或影響貿談

美國白宮經濟顧問庫德洛表示，對總統特朗普的彈劾調查，不會影響中美貿易談判，反而香港的民主抗議活動可能會對下周談判造成影響，目前正密切關注局勢。

白宮傳要眾院全體表決彈劾調查 否則不予合作

路透報道，美國白宮挑戰民主黨的彈劾總統特朗普調查，要求民主黨籍國會議長佩洛西必須得到全體會議表決通過，才可視為正式啟動彈劾調查，否則白宮可能漠視議員們提出的要求。

美英澳促通訊加密「開後門」

美國司法部長巴爾（William Barr）與英國和澳洲聯手，要求fb「開後門」，讓當局可以查看訊息內容，打擊恐怖主義、有組織罪案及孌童等罪行。分析擔心將衝擊用戶私隱，fb則表明反對做法。

美就業穩健 道指收市漲372點

美國失業率在9月跌至3.5%的50年新低，期內職位增加13.6萬份，屬穩步增長，稍微緩和投資者對經濟下行的憂慮，帶動歐美股市周五上揚。道指收市漲372點或1.42%，報26573點；標指升41點或1.42%，報2952點，納指升110點或1.40%，報7982點。科技板塊領漲，升1.2%。蘋果抽高2.3%。

外圍焦點簡訊

美國國會議員傳要求音樂串流網站Spotify具體提出蘋果違反公開競爭法的資料，作為調查後者的市場操控指稱情報。

美國9月非農業新增職位13.6萬個，低於市場預期增加14.5萬個；失業率為3.5%，市場預期為3.7%。

美國8月貿易逆差擴大1.67%，至549億美元，多於預期的545億美元。

紐約期金收市跌0.06%，每盎斯報1512.90美元。

網上支付系統營運商PayPal宣布，退出Facebook(fb)的Libra Association。

高院決定拒絕就禁蒙面法批出臨時禁制令

學聯前副袐書長岑敖暉及社民連梁國雄申請緊急臨時禁制令，要求禁止政府引用《緊急條例》訂立的《禁止蒙面規例》在午夜後生效，高等法院晚上開庭處理，決定拒絕批出臨時禁制令。

本地焦點簡訊

本港營商環境持續低迷，9月採購經理指數（PMI）由8月的40.8微升至9月的41.5，為2009年2月以來第二低。

夜市期指收報25839點，升52點，較昨日恒指收市25821點，高水18點。

恒地集團正研究借出旗下位於錦田八鄉的10萬方呎農地，免費讓政府作興建過渡性房屋，為期最少7年；同時準備捐出元朗土地作資助房屋之用。

中原地產10大屋苑周末和周日錄435個預約睇樓，按周再跌3.8%；若計及重陽節假期，3天錄得573個預約睇樓。

港鐵全綫包括重鐵（包括機場快綫）、輕鐵和港鐵巴士今早(10月5日）將不會提供服務。