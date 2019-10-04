香港財經 時事脈搏

全球經濟放緩，加上香港本地經濟面臨前所未有的挑戰，為支持本地中小企渡過時艱，紓緩壓力，李嘉誠基金會宣布，捐資10億元，配合特區政府支援措施和發放機制，及時幫助有需要的本地中小企，細節將與政府商議。

基金會主席李嘉誠稱，配合政府新宣布的20億中小企備用資金，期望基金會這10億能起帶頭作用，歡迎各界提供意見，合心合力，集思廣益 ，一以貫之。

李嘉誠基金會於1980年創立，主要專注於支持教育和醫療項目，至今捐款已逾250億元，項目遍及全球27個國家及地區，其中約80%項目在大中華地區。