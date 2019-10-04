香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍走低，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第四日下跌，報1.72714厘，較周四低0.0425厘，創8月12日後新低。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.24071厘，較周四跌0.07643厘；1星期拆息回落至1.3075厘；兩星期拆息下滑至1.41643厘；3個月拆息回落至2.23893厘。

長息方面，半年期拆息回升至2.3075厘；1年期拆息跌至2.33786厘。

港滙方面，截至上午11時24分，港元兌美元報7.8426。