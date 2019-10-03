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由於反對修訂《逃犯條例》觸發的示威浪潮持續，旅發局宣布取消10月13日舉行的「香港單車節」及10月31日至11月3日舉行的「香港美酒佳餚巡禮」。

旅發局將安排11月底前將報名費全數退回予所有已報名參加「香港單車節」的市民和旅客，而「香港美酒佳餚巡禮」的參展商亦將於11月底前獲全數退回參展費，以及享有明年參展費八折優惠。

旅發局主席彭耀佳稱，取消活動是一項艱難的決定，因為「香港單車節」及「香港美酒佳餚巡禮」向來深受市民和旅客歡迎，亦得到本地及外地合作夥伴、贊助商及參展商的大力支持。不過，旅發局考慮到香港未來數周或仍存在不確定情況，令兩項活動未必能順利舉行，因此決定取消活動。

旅發局提到，「香港單車節」50公里及30公里活動涉及範圍甚廣，沿途經過多條主要幹道、隧道及大橋。旅發局考慮到如果活動前發生示威活動，相關道路未能及時清理，以致無法按預定時間完成封路、賽道及場地設置的工作，會影響活動進行。

至於「香港美酒佳餚巡禮」方面，旅發局認為參加活動人士、參展商及工作人員的安全至為重要。有見中環海濱活動空間附近曾多次發生示威活動，鑑於參與人數眾多，如活動場地外發生衝突，旅發局難以短時間內疏散人群至安全的地方。

另外，旅發局將進行「香港盛宴11月」推廣活動，向市民及旅客介紹香港多元化的美食；旅發局正研究透過這平台推廣「香港美酒佳餚巡禮」的參展商，詳情將會稍後公布。彭耀佳又透露，或會於明年3月至4月補辦一次「香港美酒佳餚巡禮」，換言之，明年可能會舉辦兩次「香港美酒佳餚巡禮」。