即巿股評 港股直擊 香港財經

踏入第四季，又再迎來傳統「股災月」，恒指已失守二萬六關口。後市走勢如何請容筆者稍後討論，先回顧第三季，恒指大挫2450點，跌幅達8.58%；而成交方面，根據筆者稍作統計，今年第三季的日均成交額亦僅錄得約770億元，比起去年第三季的919億元，大幅削減16%；而9月份日均成交金額約758億，比起8月的863億元萎縮12%；加上9月滬深股通南向淨流入共96.5億元，按月收窄83.5%，可見今年下半年港股投資者的入市意欲相當審慎。

與此同時，8月份香港銀行的港元存款總額急跌1110億元，而港元存款流出之際，新加坡錄得外幣存款淨流入；無獨有偶，美元存款相應上升2.7%，港元資金的外流情況令市場擔憂此是否走資的開端。

港股成交疲弱、資金外流源於投資者對貿易戰、以及本港政經局勢不穩而引起的憂慮所致。本港股市飽受內外不明朗因素的煎熬，社會問題在政府宣布撤回修例後並沒有得到緩解，反而警民關係因社會衝突而愈趨對立，「火線」亦因而愈燒愈烈，本港經濟及民生在「遍地開花」的情況下無疑受到重大影響，其中零售業更是慘淡收場，8月份零售銷貨值跌至僅得294億元，按年下跌23%，打破自1981年有紀錄以來單月最大跌幅的紀錄。政經局勢的動盪令港股浮沉不定，更有愈跌愈深的危機。

對於10月後市的走勢，筆者對是否有股災發生，仍有所保留；畢竟多國央行齊齊放水救市，經濟前景面臨的壓力雖然堪憂但尚在可控範圍；而且發生股災的其中一大因素是資金大量流走，就如22年前「金融大鱷」索羅斯狙擊港元一般，此前尚未見有大幅走資的端倪；不過10月股市相信存在一定的波動，包括拉鋸已久的中美貿易戰再次成為大市走勢的變數之一。而就恒指這兩天的走勢而言，港股並未跟隨美股大瀉，跌幅倘算溫和；筆者認為，畢竟恒指連番已累積一定跌幅，跌穿26000有技術性反彈亦不足為奇，所以投資者慎防在「股災月」出現反向。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗