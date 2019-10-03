香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR連續第三日下跌，報1.76964厘，較周三低0.06643厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.31714厘，較周三跌0.06465厘；1星期拆息回落至1.41107厘；兩星期拆息下滑至1.49143厘；3個月拆息回落至2.24357厘。

長息方面，半年期拆息下跌至2.29696厘；1年期拆息則回升至2.33982厘。

港滙方面，截至上午11時25分，港元兌美元報7.8422。