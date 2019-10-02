香港財經

受示威活動持續影響，本港8月零售銷售按年大跌23%，遠遜市場預期，且連跌7個月。

政府統計處公布，8月零售業總銷貨價值的臨時估計為294億元，按年大跌23%，跌幅較7月進一步擴大。7月零售銷售修訂估計按年下跌11.5%。

扣除價格變動後，8月零售業總銷貨數量臨時估計按年大跌25.3%。7月零售業總銷貨數量的修訂估計按年下跌13.1%。

今年首8個月，零售業總銷貨價值臨時估計按年下跌6%；總銷貨數量臨時估計下跌6.9%。

政府發言人表示，零售業銷售在8月進一步明顯轉差，並錄得有紀錄以來最大的單月按年跌幅，較亞洲金融風暴期間在1998年9月錄得的跌幅更差。8月份零售業銷售急跌，除了由於經濟狀況欠佳令消費情緒疲弱外，亦主要反映本地社會事件對訪港旅遊業及與消費相關的活動構成的嚴重干擾。

發言人進一步稱，由於經濟前景轉差和涉及暴力的示威活動繼續拖累消費情緒及訪港旅遊業，零售業銷售在短期內料會持續低迷。政府會密切留意相關情況，以及對勞工市場和經濟的影響。

8月按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值大跌47.4%；百貨公司貨品大跌29.9%；藥物及化妝品下跌30%；電器及其他未分類耐用消費品下跌15.4%；服裝大跌33.4%。