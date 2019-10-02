香港財經

金管局公布，以香港特區政府代表身份，於政府債券計劃的機構債券發行計劃下，已委任10間第一市場交易商，任期自昨日起生效，並會於2021年9月底完結。

該10間第一市場交易商，包括中銀香港(02388)、交通銀行(03328)、BNP Paribas Hong Kong、花旗銀行、Credit Agricole Corporate and Investment Bank、星展香港、恒生銀行(00011)、香港上海滙豐銀行、法國興業銀行及渣打銀行(香港)。