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今日 16:40 香港財經

政府發債 委10間第一市場交易商

金管局公布，以香港特區政府代表身份，於政府債券計劃的機構債券發行計劃下，已委任10間第一市場交易商，任期自昨日起生效，並會於2021年9月底完結。

該10間第一市場交易商，包括中銀香港(02388)、交通銀行(03328)、BNP Paribas Hong Kong、花旗銀行、Credit Agricole Corporate and Investment Bank、星展香港、恒生銀行(00011)、香港上海滙豐銀行、法國興業銀行及渣打銀行(香港)。

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