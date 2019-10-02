香港財經

滙豐宣布推出港元及美元定存優惠。

客戶以新資金透過「香港滙豐流動理財應用程式」或「滙豐個人網上理財」開立3個月、6個月及12個月的港元或美元定期存款，可享的定期存款年利率較其他渠道相比，最多可高出30點子。

滙豐尚玉客戶透過流動理財應用程式及網上理財，開立3個月、6個月及12個月港元定存，息率分別為2.5厘、2.55厘和2.22厘。透過分行及電話理財利率則分別為2.4厘、2.45厘和2.1厘。

滙豐卓越理財客戶透過流動理財應用程式及網上理財，開立3個月、6個月及12個月港元定存，息率分別為2.5厘、2.55厘和2.2厘。透過分行及電話理財利率則分別為2.3厘、2.35厘和1.9厘。

滙豐運籌理財客戶透過流動理財應用程式及網上理財，開立3個月、6個月及12個月港元定存，息率分別為2.28厘、2.33厘和1.93厘。

美元方面，滙豐尚玉客戶透過流動理財應用程式及網上理財，開立3個月、6個月及12個月美元定存，息率分別為2.2厘、2.25厘和2.05厘。滙豐卓越理財客戶開立3個月、6個月及12個月美元定存，息率分別為2.2厘、2.25厘和2.05厘。

港元最低存款金額1萬元或以上；美元最低存款金額2000美元或以上。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，滙豐致力發展及提升數碼銀行服務，以配合愈來愈多客戶喜歡使用網上及手機應用程式來管理個人財務。推出這項服務是為客戶提供更多渠道，以簡單、方便的方式開立定期存款。這項新優惠旨在照顧數碼新一代的需要，讓他們探索更多投資機會。