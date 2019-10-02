香港財經

港元拆息(HIBOR)全線回落，其中與樓按相關的1個月HIBOR跌至1.83607厘，較周一低0.0475厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.38179厘，較周一跌1.6575厘，終止連續五日升勢；1星期拆息回落至1.54643厘；兩星期拆息下滑至1.58607厘；3個月拆息下跌至2.25964厘。

長息方面，半年期拆息回落至2.31393厘；1年期拆息跌至2.33875厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8413。