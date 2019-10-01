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特朗普:強美元損美國製造商

美國總統特朗普表示，美國利率「過高」，強勢美元正在傷害美國製造商，並再次歸咎於聯儲局。

世貿再調低今明年全球貿易增長預測



世貿組織(WTO)稱，受中美貿易衝突影響，將今年全球貿易增長預測調低至1.2%，大幅低於4月預期增長2.6%；明年將增長2.7%，早前曾預期增長3%。

美9月ISM製造業指數創逾十年新低



美國供應管理協會(ISM)表示，9月製造業指數為47.8，創逾10年新低，市場預期為50.1，8月為49.1。另外，9月Markit製造業PMI終值為51.1，初值為51，8月終值為50.3。

製造業十年最弱 道指收市挫343點



美股道指高開曾漲129點，惟製造業數據欠理想，道指轉跌一度挫354點，收市仍跌343點或1.28%，標指回落1.23%，納指下滑1.13%。製造業股份受壓，3M急滑3.66%，為表現最差道指成分股；陶氏、思科和Caterpillar都倒退超過3%。

國慶日警方四處地點共開6發實彈槍 盧偉聰:合法合理



警方國慶日在四處地點共射6發實彈槍，超過180人被捕，暫時知道有25名警員受傷；共有74人受傷送院，當中兩人危殆兩人嚴重。在荃灣左胸中槍的18歲青年，據稱手術後暫無生命危險。警務處處長盧偉聰強調，警員在生命受威脅下，為拯救自己和同袍生命向施襲者開槍的做法合法和合理。另外，港鐵表示全線車站今日均開放提供服務。

焦點簡訊

￭ 美滙指數早段衝上29個月新高99.67，尾段倒跌0.26%，報99.12。美元兌日圓和歐羅均回軟約0.3%。

￭ 紐約期金收市反彈1.1%，每盎斯報1489美元。

￭ OPEC、美國和俄羅斯第三季石油產量據報下降，油價先升後跌，布蘭特期油收市挫0.6%，紐約期油跌0.8%。

￭ 歐盟統計局：歐羅區9月消費物價調和指數(HICP)初值按年升0.9%，低於預期。

￭ 歐股下滑，法國及德國股市分別挫1.41%和1.32%，英國回落0.65%。

￭ ADR港股比例指數報25789點，較港收市低302點。