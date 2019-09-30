熱門：

今日 18:17 香港財經 港股直擊

百威亞太獲納恒生綜合指數

放大圖片

恒生指數公司宣布，由於百威亞太(01876)符合恒生綜合指數的快速納入指數規則要求，相關指數的成分股將於10月15日收市後有變動，並於10月16日起生效。

百威亞太將會被納入恒生綜合指數及恒生消費品製造及服務業指數。

全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)分拆的百威亞太今日掛牌，開報27.4元，較招股價27元，升1.48%，其後最多升7.04%，高見28.9元，收市報28.2元，升4.4%，成交額73.32億元。不計手續費，一手100股賺120元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。