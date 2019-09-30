香港財經

康宏公布，截至9月19日，康宏MPF綜合指數報230.36點，按月上升1.43%；股票指數增幅最大，按月上升1.99%，債券指數報則按月下跌0.84%。

繼上月美中貿易戰升溫後，雙方同意於10月份恢復談判，令氣氛轉趨緩和。9月份的投資氣氛改善，推動風險資產價格上升，但其後沙地阿拉伯的石油設施遭無人機襲擊，令中東政治局勢升溫，市場再度受壓。

康宏環球控股首席產品及策略總監梁潘月寶表示，數月前未有出售股票或仍繼續投資的人士，在本月獲得較佳回報。