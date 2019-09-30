熱門：

今日 14:51 香港財經

康宏MPF綜合指數9月升1.43%

放大圖片

康宏公布，截至9月19日，康宏MPF綜合指數報230.36點，按月上升1.43%；股票指數增幅最大，按月上升1.99%，債券指數報則按月下跌0.84%。

繼上月美中貿易戰升溫後，雙方同意於10月份恢復談判，令氣氛轉趨緩和。9月份的投資氣氛改善，推動風險資產價格上升，但其後沙地阿拉伯的石油設施遭無人機襲擊，令中東政治局勢升溫，市場再度受壓。

康宏環球控股首席產品及策略總監梁潘月寶表示，數月前未有出售股票或仍繼續投資的人士，在本月獲得較佳回報。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。