香港財經

財政司司長陳茂波發表網誌稱，2019年的第三季即將結束，雖然GDP的估計數字在10月底才發布，但大致經濟情況大家也許已「心中有數」。當出口、零售以至投資都疲弱時，整體經濟數字難被寄予厚望。本港第二季的GDP按季呈負增長0.4%，如果第三季亦呈負數，本港經濟將陷入技術性衰退。

網誌提到，即使政府對香港中長期經濟看法仍是審慎正面，短期而言，不利因素將繼續困擾香港經濟表現。企業盈利受壓將令利得稅收入受到影響，與此同時，物業及股票市場交投轉趨淡靜，可以預期相關印花稅收入將沒有預期般理想。

另一方面，啟德一幅早前被撻訂的商業用地再度流標，可見全年賣地收入亦存變數。在今年初發表的《財政預算案》中，原本估計2019/20財政年度可能有160多億元的盈餘。但考慮到上述情況，連同政府近月推出紓緩措施的支出，這個財政年度「埋數」時不排除會出現財政赤字。

陳茂波指出，現時經濟面對較大下行壓力，不論企業或打工仔都需要較多支援，重申政府財政實力穩健，在這時候不宜削減開支，會善用多年累積的財政儲備，適時考慮推出逆周期措施，刺激經濟、紓解民困。

他又表示，兩家信貸評級機構近期相繼調整了對香港的評估，惟政府並不認同其理據。過去數月發生的社會事件，並無影響「一國兩制」在港的有效落實，香港的核心競爭力仍然良好。而兩家評級機構均認同特區政府的財政實力穩健，聯滙機制亦有助穩定香港的金融市場運作。