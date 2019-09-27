港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，報1.89268厘，較周四高0.00447厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.83679厘，較周四彈0.35608厘，為自8月16日後新高；1星期拆息回升至2.225厘；兩星期拆息上揚至1.79536厘；3個月拆息上揚至2.25464厘。
長息方面，半年期拆息微跌至2.33厘；1年期拆息則回升至2.34679厘。
港滙方面，截至上午11時21分，港元兌美元報7.8408。
今日 11:34 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR連升兩日，報1.89268厘，較周四高0.00447厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.83679厘，較周四彈0.35608厘，為自8月16日後新高；1星期拆息回升至2.225厘；兩星期拆息上揚至1.79536厘；3個月拆息上揚至2.25464厘。
長息方面，半年期拆息微跌至2.33厘；1年期拆息則回升至2.34679厘。
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