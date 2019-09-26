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王毅:中國願購更多美國產品



外長王毅在紐約出席聯合國大會期間向記者稱，中國有意購買更多美國產品，展示對貿易談判的良好意願。美國白宮經濟顧問庫德洛說，中國近日大手採購美國農產品，相信中國很快與美國達成貿易協議。另外，美國商務部據報不再延長華為的產品採購限制豁免。

特朗普彈劾調查風波鬧大 告密者指白宮圖封鎖證據



美國國會眾議院情報委員會公布一份告密文件，指總統特朗普為爭取明年大選得勝，要求烏克蘭調查前副總統拜登，又指有白宮官員試圖封鎖有關告密證據。

聯儲局副主席暗示局方無須再減息



美國聯儲局副主席克拉里達認為，通脹預期與聯儲局目標2%吻合；他的言論被外界解讀為聯儲局不需要進一步減息。

另外，里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin表示，貿易政策不確定將影響美國商界信心。

fb面臨司法部調查 道指低收79點



特朗普面對彈劾威脅加深，加上中美貿談樂觀情緒消退，以及美國經濟數據未如理想，拖累美股道指早段最多下挫166點，收市仍回吐79點或0.30%，盤中也曾反彈44點。標指回落0.24%，納指跌0.58%。美國司法部據稱將對科企展開反壟斷調查，Facebook收市挫1.47%，蘋果回吐0.52%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國第二季GDP終值保持2%，商業投資按年跌1%。上周首次申領失業救濟人數增3000人，報21.3萬，多於預期。NAR 8月待完成房屋交易指數升1.6%，遠高於預期。

￭ 摩根士丹利預計，聯儲局11月1日起6個月內，將購買3150億美元美國國債，以重建銀行儲備，避免再出現上周貨幣市場動盪。

￭ 美光(Micron)上季純利急挫87%，市後股價滑落逾5%。

￭ 美滙指數尾段收復失地升0.18%，報99.21；歐羅與英鎊兌美元齊跌0.2%或以上。

￭ 紐約期金收市漲0.2%，每盎斯報1515.2美元。

￭ 紐約期油收挫0.1%，至每桶56.41美元；布蘭特期油漲0.6%。

￭ 英國股市收漲0.84%，法股和德股分別升0.66%及0.44%。

林鄭:面對很大挑戰 首場社區對話為第一步



政府周四晚上舉行首場「社區對話」，期間共有30名市民發言。行政長官林鄭月娥稱，過去3個月的事件令人傷心及痛心，強調警隊是維持香港治安好重要支柱。她承認，市民對政府信任懸崖式下降，正面對很大挑戰。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報25941點，較昨日恒指收市低水101點。

￭ ADR港股比例指數報25914點，較港收市低127點。

￭ 消息指港航前股東鍾國頌與海航達成有條件和解協議，鍾國頌獲海航支付1億元現金，擬淡出航空界。

￭ 位元堂(00897)附屬向中國農產品交易(00149)股東提部分股份要約，以收購若干要約股份。

￭ 高陞(01283)周五起招股，入場費3787.79元。華營建築(01582)與春城熱力(01853)也於周五起招股。