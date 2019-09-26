香港財經

香港航空早前爆發股東內鬨，風波於7月告一段落，港航已撤銷有關股東爭議的法庭案件。

有本地傳媒引述消息指出，港航前股東鍾國頌主動退出港航訴訟，是基於與海航達成有條件的協議，包括向鍾國頌支付1億元現金。

鍾國頌回覆本報查詢時指出，已不再持有港航任何股權，並與海航達成和解協議，基於保密要求未能披露條款。

鍾國頌表示，確實與海航達成和解協議，簽署相關法律文件，「因基於協議保密要求，無法向大家公開」。問到他是否仍為港航股東，他稱：「已全部退出」，並擬淡出航空界。