香港財經

滙豐在《亞洲貨幣》雜誌的「2019新絲綢之路金融大獎」評選中，榮獲「一帶一路」最佳國際銀行大獎。

《亞洲貨幣》在公布評選結果時指出，滙豐對「一帶一路」倡議的投入，比任何一間國際銀行更為優勝。

滙豐集團總經理穆貴德(Mukhtar Hussain)表示，相信中國作出與其餘100多個國家合作共建透明、包容及可持續的「一帶一路」之明確承諾，將為中國內地及世界各地的滙豐客戶創造大量機遇。

滙豐正逐步落實其「一帶一路」策略，在全球65個國家和地區的業務，覆蓋全球國內生產總值、貿易和資本流動的九成。