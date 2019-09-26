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今日 18:34 香港財經

廠商會料港今年經濟近零增長

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廠商會會長吳宏斌表示，在外憂內患衝擊下，預期今年實質GDP增長率將跌至政府早前預測0至1%的下限，即接近零增長；明年經濟前景仍難以樂觀，甚至可能出現輕微的負增長，是自回歸以來第三次經濟衰退。

他表示，面對充滿挑戰的營商環境，廠商會定必繼續與特區政府保持緊密聯繫，促請政府適時推出更多紓緩中小企經營壓力的措施，協助業界渡過難關。廠商會亦積極為業界尋求發展出路，開拓多元化分產品市場。

他稱，特區政府早前已展現出解決香港深層次問題的誠意，深信只要社會能齊心合作，香港必能走過幽谷，迎接雨後的彩虹。

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