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今日 17:26 香港財經

平安銀行等獲港銀行牌照

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金管局宣布，金融管理專員已經根據《銀行業條例》批准將摩根士丹利亞洲國際的有限制銀行牌照，升格為銀行牌照，以及向Qatar National Bank、平安銀行及華夏銀行授予銀行牌照，並已於今日生效。

摩根士丹利亞洲國際在香港註冊成立，是摩根士丹利的全資附屬銀行，並自2014年起獲授權為香港的有限制牌照銀行。Qatar National Bank是在卡塔爾註冊成立的銀行，而平安銀行及華夏銀行是在內地註冊成立的銀行。

目前香港的持牌銀行有164間，而有限制牌照銀行17間。

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