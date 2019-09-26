香港財經

本港出口連跌10個月。政府統計處公布，8月本港整體出口按年下跌6.3%；進口則連跌9個月，按年下跌11.1%。

繼7月出口按年下跌5.7%後，8月商品整體出口貨值為3527億元，按年下跌6.3%。同時，繼7月進口按年下跌8.7%後，8月商品進口貨值為3808億元，按年下跌11.1%。8月錄得有形貿易逆差280億元，相等於商品進口貨值的7.4%。

政府發言人表示，受累於環球經濟增長減慢及美國與內地貿易摩擦升溫，8月商品出口貨值繼續錄得顯著按年跌幅。輸往多個主要市場的出口進一步下跌。

發言人又指，美國與內地貿易摩擦帶來的不確定因素，會繼續對本已不濟的外貿環境增添下行風險。香港的商品出口表現在短期內料會維持疲弱，甚或進一步轉差。政府會密切留意有關情況。

8月輸往亞洲的整體出口貨值按年下跌4.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞下跌21.6%、印度下跌20.8%、泰國下跌16.5%、中國內地下跌5.2%、越南下跌3.3%和新加坡下跌2.7%。另一方面，輸往台灣和菲律賓的整體出口貨值則錄得升幅，分別上升31.2%和18.1%。

今年首8個月，商品整體出口貨值按年下跌4.3%；商品進口貨值下跌6%。期內錄得有形貿易逆差3051億元，相等於商品進口貨值的10.6%。