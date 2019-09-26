香港財經 港股直擊

春城熱力(01853)明日起招股，以每股1.9元至2.5元招股，發售1.167億股，10%公開發售，90%國際配售，集資最多2.92億元。

一手2500股，入場費6312.98元。

該公司上市集資所得，其中41%用於通過增強智能供熱網絡系統，進一步提升供熱業務的自動化水平；41%用於升級、更換現有一級管網及供熱設施；13%用於擴張公司的供熱服務面積；餘下5%用於潛在收購供熱服務公司及供熱服務面積。

股份明日起招股，至10月17日結束，預期10月24日上市。中銀國際為獨家保薦人。