香港財經

金管局總裁陳德霖稱，過去樓市持續上升，監管機構有必要引入逆周期措施，嚴防金融風險。他強調，不推出逆周期措施實為不負責任的態度。

現時環球經濟前景不明朗，陳德霖相信，香港多年來打造良好基礎，銀行業可說是全亞洲最穩健之一，而且有不俗的盈利能力，深信港銀有能力走出困境。

但他提醒業界，隨着時代轉變，香港銀行業將繼續面臨多重挑戰，例如要不斷改善科技應用，以加強網絡及資訊安全，亦要加強提升金融業文化水平，要不斷改善企業文化，才可構建穩健的金融系統。