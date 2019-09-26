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今日 14:36 香港財經

消委會憂放貸欠警惕致不理性消費借貸

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消費者委員會主席林定國指出，不少借貸廣告針對年青人群組，以消費購物或旅遊為題材，強調借錢手續簡單、快捷容易及利息低，淡化還款能力及欠債的法律責任，缺乏警惕的平衡，擔心會引起不理性的消費借貸。

消委會總幹事黃鳳嫺指出，有個案一名女士負債37項，涉及金額30多萬元，其中兩項借貸金額較大，分別為7萬及4萬元的借貸是網上借貸，因為網上申請容易，亦有向一線銀行借進私貸，及向二、三線財仔借取俗稱「卡仔數」的小額貸款及電話借貸，結果因欠款被追數令舉家受到困擾，最後由妹妹協助下償還貸款。

另有個案，一名男子24歲已開始借貸，主要用於消閒、奢移品消費和婚禮開支，最初以信用卡最低還款開始，信用卡額度超支後，開始接觸第一線放債人，27歲時已進行債務重組，之後向第二、三線財仔借貸，高峰時在7間財仔的貸款額共達30萬元。雖然他有穩定收入及能準時還款，惟有二線放債人延長其貸款期，或蓄意延長其還款期以賺取更多利息，亦有其他財仔詢問他是否需要再次借貸，令其過度借貸問題再為惡化。最後欠債20萬元，由父親透過樓按加按借款20萬元為其償還欠款。

消委會建議，政府設立獨立監管放債人的監管機構，專責監管有關行業，放債人發牌要求亦要對申請人有資本的要求，目前借貸廣告五花八門，放款人對利率的手法各有不同，利率範圍甚大，消費者難作參考，建議如銀行般要顯示實際年利率，目前借貸利率最高年利率不超過60厘的水平太高，建議最高應不超過48厘。而在廣告上亦要有所約束，如台灣限制借貸廣告不可以特別針對學生。

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