香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍回升，其中與樓按相關的1個月HIBOR終止三連跌，報1.88821厘，較周三高0.03107厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.48071厘，較周三彈1.08375厘，是自9月2日後新高；1星期拆息回升至1.83429厘；兩星期拆息上揚至1.77679厘；3個月拆息上揚至2.24929厘。

長息方面，半年期拆息升至2.3325厘；1年期拆息則回落至2.34643厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8389。