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今日 11:28 香港財經

陳浩濂:社會不穩加劇銀行挑戰

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，中美貿易戰和全球經濟增長放緩，為本港銀行體系帶來新挑戰，加上過去數月社會局勢不穩，增添銀行業界和社會所面對的挑戰。

陳浩濂出席活動致詞時稱，近月示威事件並未影響香港的核心競爭力，包括資訊和資金自由流通、普通法系統、簡單稅制、監管系統和法治獨立等。他有信心，本港穩健的經濟基礎、以及靈活的系統，有助克服目前的挑戰。

他又指，香港政府十分重視金融科技，只要繼續刺激科技創新，以及改善服務，才可使銀行業務持續發展，有助鞏固香港國際金融中心地位。

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