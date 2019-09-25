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美眾議院委員會受理《香港人權及民主法案》



美國國會眾議院外交事務委員會通過受理《香港人權及民主法案》，下一步將交由全體眾議員審議。

布拉德堅持儲局應再減息0.25厘



美國聖路易斯聯儲總裁布拉德堅持認為，聯儲局今年內宜再減息0.25厘，以應對經濟下行風險。芝加哥聯儲總裁埃文斯則稱，現時經濟數據顯示，局方的利率政策已處於合適水平。

特朗普通話紀錄公開 證實要求烏總統調查拜登



美國司法部公布總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在7月25日的通話內容撮要，顯示特朗普要求澤連斯基調查美國前副總統拜登，但沒有提及美國對烏克蘭的援助撥款。

特朗普唱好貿談 道指高收162點



美國總統特朗普向傳媒稱，與中國的貿易協議可能來得較預期為快，美股借勢反覆回升，道指尾段曾漲208點，收市仍升162點或0.61%，標指上揚0.62%，納指漲1.05%。英特爾股價抽高2.41%，蘋果和微軟都上揚逾1%；波音與高盛也反彈超過1%。Nike季度盈利勝預測，股價曾飆逾6%創新高，收市仍漲超過4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國8月新屋銷售按月升7.1%，年率71.3萬間，多過預期；7月年率上修至66.6萬間。

￭ 美滙指數尾段回升0.69%，至99.02；美元兌日圓漲0.68%，兌英鎊升1.1%，兌歐羅抽高0.69%。

￭ 紐約期金收市大跌1.8%，每盎斯報1512.3美元。

￭ 紐約期油曾跌3.03%，收市仍挫1.4%，每桶報56.49美元；布蘭特期油回落1.1%。

￭ 歐股回落，英國收市跌0.02%，德國挫0.59%，法國倒退0.79%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26048點，較昨日恒指收市高水103點。

￭ ADR港股比例指數報26012點，較港高66點。

￭ 政府首場「社區對話」周四晚在灣仔伊館舉行，特首林鄭月娥與四名局長出席。

￭ David Webb質疑新世界發展(00017)捐地是否向政府磕頭，促董事解釋捐地如何提升股東價值。

￭ 雲頂(00678)以現金代價9億美元或市值的80%，出售「雲頂夢號」郵輪，並於售後租回。

￭ 啟德尚．珒溋周三截票共收逾760票，較可供出售單位數量218伙超購約1.5倍。

￭ 瀛海(08668)周四掛牌，交易資料顯示，暗盤收報0.215元，較招股價跌10%。

￭ 龍輝(01007)控股股東出售8.15億股，佔已發行股本約12.78%。

￭ 中國金茂(00817)以總代價20.5億元人民幣，收購金茂杭州50%股權，完成後間接持有金茂杭州全部股權。

￭ 泰山石化(01192)周四復牌，擬就Sino Charm向百慕達最高法院提交對該公司的清盤呈請抗辯。

￭ 天山發展(02118)按每股4.05元人民幣，認購河北銀行4300萬股，涉總代價1.74億元。

￭ 中國金融國際(00721)預期全年虧損不少於2.5億元。

￭ 亞太資源(01104)全年盈利按年升85.43%，末期息10仙。