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今日 17:30 香港財經 港股直擊

港府增持港交所至6.12%

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根據倫敦證券交易所資訊平台RNS公告，截至周一(23日)，香港政府持有7698萬股香港交易所(00388)股票，權益由之前公布的5.94%增加至6.12%。

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