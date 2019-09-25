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新世界捐出300萬平方呎農地建屋

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新世界發展(00017)執行副主席鄭志剛在業績會上宣布，集團未來將向社會捐出300萬呎農地，當中100萬呎有意捐予社企「要有光」，亦有意向政府或其他慈善機構，捐出相關農地興建房屋。

鄭志剛稱，捐出農地的決定是出於社會責任，與政府是否引用《收回土地條例》建屋無關，為免向政府捐農地會被指涉及利益輸送，所捐出的農地周邊並無集團其他地皮，所捐農地在不同地方都有。

他又指，政府引用《收回土地條例》未見明確，他亦不清楚政府會否加快審批，在此時提出捐農地是為帶出新思維。至於向政府捐地建屋方面，他稱，要視乎政府是否需要其農地，目前政府亦無相關體制，但無透露有否與政府討論。

新世界早於去年1月已與「要有光」簽訂合作備忘錄。鄭志剛表示，集團與「要有光」合作發展創業房屋，捐出位於天水圍的三幅農地興建「光村」，佔地約2.8萬呎，預計可建100個單位，期望於2022年落成，受惠人數達1萬。

另外，鄭志剛稱，集團未來計劃出售合共價值約200億元的非核心業務，剝離該些業務更有利現金流及財政穩健，出售後所得現金未必會作即時投資。

對於香港樓市，鄭志剛預期，樓市將見高單位數調整，而集團在未來幾個月無計劃推新盤，目前主要售賣現貨，明年會推位於大圍的新樓盤。

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