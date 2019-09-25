香港財經

互聯網持牌券商友信證券宣布推出手機應用程式「uSMART友信智投」，該應用程式為投資平台，除提供美股及港股交易外，亦有ETF、基金、窩輪、牛熊證、界內證、IPO及24小時換滙服務等。另外，亦設有利息低至1.6厘的孖展服務，並提供美股及港股月供股票計劃。

除標榜零佣金及不設最低開戶金額外，友信證券董事洪桃李指出，該投資平台會利用人工智能、大數據及機器學習等金融科技技術，運用200種量化交易因子，為用戶選股及根據策略推介投資組合。他續稱，「uSMART友信智投」是特別因應港人的使用習慣和服務體驗需求而設計。

宣傳策略上，為吸引用戶，友信證券計劃向註冊用戶免費送出滙控(00005)、騰訊音樂(TME)等股份，亦會在10月份間向首次存款或轉倉達指定金額的客戶，送出最多500元現金回贈及30天免費港股串流報價。

洪桃李表示，公司目標是在3年內成為本港一級券商，將於未來3年投入不少於5億元作投資，主要用於交易系統及數據中心發展。被問到公司未來收入來源，他指出，會先以免費方式讓更多人體現其服務，之後才會透過增值服務，如財富管理等收費。友信證券持有證監會第1、4、9類受規管活動牌照(即證券交易、就證券提供意見及提供資產管理)，母公司是中國金融科技企業友信金服，但母公司與友信證券兩者間獨立運作。