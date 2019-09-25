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團結香港基金發布最新房屋政策建議，提出「港人組屋」計劃，期望透過「租置計劃2.0」、新建公屋可租可買、租金津貼、鎖定補價、首置免息貸款等十項政策措施，逐步讓所有市民都能夠擁有一個有尊嚴的居住空間，實踐全民安居願景。

基金會指出，社會上不少人都認為新加坡「組屋」是解決房屋問題的有效政策。目前新加坡約有八成人居住在政府提供的「組屋」內，當中約九成是組屋業主，一成是組屋租戶。整體而言，新加坡有超過九成人擁有自置物業。

基金會今次提出的「港人組屋」計劃，參考了新加坡模式，並根據香港實際情況制定出一條可行的路徑，希望最終讓七至八成市民擁有恒產。計劃包括十項政策措施，分別惠及現有公屋租戶、公屋輪候冊家庭及劏房租戶、未補價的資助出售房屋業主、白表家庭以及首置青年，協助社會各階層實踐安居夢想。

建議的十項政策措施包括：重推優化租置計劃；優化公屋調遷計劃；新落成公屋可租可買；提供租金津貼；增撥公屋用地；鎖定補價；放寬租賃及流轉限制；全面開放白居二市場；調整抽籤制度；提供首置免息貸款。

團結香港基金總幹事鄭李錦芬表示，目前的社會情況反映過去的房屋政策已經無法維持，政府必須正視社會深層次矛盾根源，展現前所未有的勇氣和魄力，推行大刀闊斧的房屋政策改革。